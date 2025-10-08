Regionali, trovato l’accordo nel centrodestra sui candidati

00:01:28 min
|
1 giorno fa

Si chiude il cerchio delle candidature per le regionali nel centrodestra e arrivano i nomi ufficiali. Si parte dalla Campania dove dopo settimane di discussioni e anche momenti di tensione con Forza Italia sul nome di Edmondo Cirielli, alla fine il partito degli azzurri dà il via libera ed è lui, l'attuale viceministro agli Esteri, Fratelli d'Italia, il candidato del centrodestra. Dopo lunghe trattative sciolta la riserva anche in Veneto e il nome è quello del vice segretario della Lega Alberto Stefani, come nei desideri di Salvini che fin dall'inizio aveva chiarito che dopo Zaia, il candidato della coalizione avrebbe dovuto essere un leghista. In Puglia, la coalizione sosterrà l'imprenditore ed ex presidente della Fiera del Levante, Luigi Lobuono, una candidatura civica in quota Forza Italia. Nel centrosinistra invece, dopo la seconda sconfitta consecutiva, che nel caso della Calabria era magari attesa, ma non in queste proporzioni, la riflessione su alleanze e campo largo è aperta, ma mantiene al momento un basso profilo, dato che c'è adesso il prossimo vicinissimo appuntamento col voto in Toscana, che vista la tradizione di regione rossa preoccupa meno la coalizione, tanto che c'è già la polemica innescata da Renzi perché non si prevede un comizio unitario dei big del campo largo, ma iniziative in ordine sparso e senza 5 Stelle. Comunque il tour de force di campagna elettorale andrà avanti per tutti, fino al mini election day del 23 e 24 novembre, quando al voto andranno Campania, Puglia e Veneto. .

ERROR! Vertice Arraiolos in Estonia, Mattarella farà visita a base AmariERROR! Vertice Arraiolos in Estonia, Mattarella farà visita a base Amari
politica
Vertice Arraiolos in Estonia, Mattarella visiterà base Amari
00:01:49 min
| 3 ore fa
pubblicità
ERROR! Vertice Arraiolos in Estonia, Mattarella farà visita a base AmariVertice Arraiolos in Estonia, Mattarella farà visita a base AmariERROR! Vertice Arraiolos in Estonia, Mattarella farà visita a base AmariVertice Arraiolos in Estonia, Mattarella farà visita a base Amari
politica
Vertice Arraiolos Estonia, Mattarella visita base Amari
00:01:49 min
| 3 ore fa
Caso Almasri, no dell'aula a autorizzazione a procedereCaso Almasri, no dell'aula a autorizzazione a procedere
politica
Caso Almasri, no dell'aula a autorizzazione a procedere
00:01:46 min
| 3 ore fa
Regionali, ci sono i nomi. La corsa al voto entra nel vivoRegionali, ci sono i nomi. La corsa al voto entra nel vivo
politica
Regionali, ci sono i nomi. La corsa al voto entra nel vivo
00:01:37 min
| 8 ore fa
Matteo Renzi ospite di StartMatteo Renzi ospite di Start
politica
Matteo Renzi ospite di Start
00:31:48 min
| 10 ore fa
Calenda: tregua fatto importantissimoCalenda: tregua fatto importantissimo
politica
Calenda: tregua fatto importantissimo
00:00:27 min
| 12 ore fa
ERROR! Gaza, Tajani: pronti ad aumentare militari per missione paceERROR! Gaza, Tajani: pronti ad aumentare militari per missione pace
politica
Gaza, Tajani: pronti ad aumentare militari per missione pace
00:00:38 min
| 12 ore fa
ERROR! Renzi: premiato lo sforzo della politicaERROR! Renzi: premiato lo sforzo della politica
politica
Renzi: premiato lo sforzo della politica
00:00:26 min
| 13 ore fa
ERROR! Manovra, governo punta a presentare legge entro 20 ottobreERROR! Manovra, governo punta a presentare legge entro 20 ottobre
politica
Manovra, governo punta a presentare legge entro 20 ottobre
00:02:15 min
| 23 ore fa
ItalVolley al Quirinale, Mattarella: oggi giovani eccezionaliItalVolley al Quirinale, Mattarella: oggi giovani eccezionali
politica
ItalVolley al Quirinale, Mattarella: oggi giovani eccezionali
00:01:53 min
| 1 giorno fa
Festa San Francesco, Mattarella: Ho firmato legge ma servono modificheFesta San Francesco, Mattarella: Ho firmato legge ma servono modifiche
politica
Festa San Francesco, Mattarella firma:"Ma servono modifiche"
00:01:31 min
| 1 giorno fa
Tajani: Roma e Pechino a sostegno della tregua olimpicaTajani: Roma e Pechino a sostegno della tregua olimpica
politica
Tajani: Roma e Pechino a sostegno della tregua olimpica
00:01:25 min
| 1 giorno fa
ERROR! Vertice Arraiolos in Estonia, Mattarella farà visita a base AmariERROR! Vertice Arraiolos in Estonia, Mattarella farà visita a base Amari
politica
Vertice Arraiolos in Estonia, Mattarella visiterà base Amari
00:01:49 min
| 3 ore fa
ERROR! Vertice Arraiolos in Estonia, Mattarella farà visita a base AmariVertice Arraiolos in Estonia, Mattarella farà visita a base AmariERROR! Vertice Arraiolos in Estonia, Mattarella farà visita a base AmariVertice Arraiolos in Estonia, Mattarella farà visita a base Amari
politica
Vertice Arraiolos Estonia, Mattarella visita base Amari
00:01:49 min
| 3 ore fa
Caso Almasri, no dell'aula a autorizzazione a procedereCaso Almasri, no dell'aula a autorizzazione a procedere
politica
Caso Almasri, no dell'aula a autorizzazione a procedere
00:01:46 min
| 3 ore fa
Regionali, ci sono i nomi. La corsa al voto entra nel vivoRegionali, ci sono i nomi. La corsa al voto entra nel vivo
politica
Regionali, ci sono i nomi. La corsa al voto entra nel vivo
00:01:37 min
| 8 ore fa
Matteo Renzi ospite di StartMatteo Renzi ospite di Start
politica
Matteo Renzi ospite di Start
00:31:48 min
| 10 ore fa
Calenda: tregua fatto importantissimoCalenda: tregua fatto importantissimo
politica
Calenda: tregua fatto importantissimo
00:00:27 min
| 12 ore fa
ERROR! Gaza, Tajani: pronti ad aumentare militari per missione paceERROR! Gaza, Tajani: pronti ad aumentare militari per missione pace
politica
Gaza, Tajani: pronti ad aumentare militari per missione pace
00:00:38 min
| 12 ore fa
ERROR! Renzi: premiato lo sforzo della politicaERROR! Renzi: premiato lo sforzo della politica
politica
Renzi: premiato lo sforzo della politica
00:00:26 min
| 13 ore fa
ERROR! Manovra, governo punta a presentare legge entro 20 ottobreERROR! Manovra, governo punta a presentare legge entro 20 ottobre
politica
Manovra, governo punta a presentare legge entro 20 ottobre
00:02:15 min
| 23 ore fa
ItalVolley al Quirinale, Mattarella: oggi giovani eccezionaliItalVolley al Quirinale, Mattarella: oggi giovani eccezionali
politica
ItalVolley al Quirinale, Mattarella: oggi giovani eccezionali
00:01:53 min
| 1 giorno fa
Festa San Francesco, Mattarella: Ho firmato legge ma servono modificheFesta San Francesco, Mattarella: Ho firmato legge ma servono modifiche
politica
Festa San Francesco, Mattarella firma:"Ma servono modifiche"
00:01:31 min
| 1 giorno fa
Tajani: Roma e Pechino a sostegno della tregua olimpicaTajani: Roma e Pechino a sostegno della tregua olimpica
politica
Tajani: Roma e Pechino a sostegno della tregua olimpica
00:01:25 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità