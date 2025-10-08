Regionali, trovato l’accordo nel centrodestra sui candidati

Si chiude il cerchio delle candidature per le regionali nel centrodestra e arrivano i nomi ufficiali. Si parte dalla Campania dove dopo settimane di discussioni e anche momenti di tensione con Forza Italia sul nome di Edmondo Cirielli, alla fine il partito degli azzurri dà il via libera ed è lui, l'attuale viceministro agli Esteri, Fratelli d'Italia, il candidato del centrodestra. Dopo lunghe trattative sciolta la riserva anche in Veneto e il nome è quello del vice segretario della Lega Alberto Stefani, come nei desideri di Salvini che fin dall'inizio aveva chiarito che dopo Zaia, il candidato della coalizione avrebbe dovuto essere un leghista. In Puglia, la coalizione sosterrà l'imprenditore ed ex presidente della Fiera del Levante, Luigi Lobuono, una candidatura civica in quota Forza Italia. Nel centrosinistra invece, dopo la seconda sconfitta consecutiva, che nel caso della Calabria era magari attesa, ma non in queste proporzioni, la riflessione su alleanze e campo largo è aperta, ma mantiene al momento un basso profilo, dato che c'è adesso il prossimo vicinissimo appuntamento col voto in Toscana, che vista la tradizione di regione rossa preoccupa meno la coalizione, tanto che c'è già la polemica innescata da Renzi perché non si prevede un comizio unitario dei big del campo largo, ma iniziative in ordine sparso e senza 5 Stelle. Comunque il tour de force di campagna elettorale andrà avanti per tutti, fino al mini election day del 23 e 24 novembre, quando al voto andranno Campania, Puglia e Veneto. .