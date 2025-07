Regionali, tutto da scrivere in Veneto e Campania

Ancora tutto in movimento e tutto da definire in vista delle prossime elezioni regionali, a cominciare dalle date. Sei regioni andranno al voto in un tempo che potrebbe andare da metà settembre fino a novembre inoltrato, se non speranza di alcuni presidenti uscenti al 2026, e proprio gli uscenti Zaia e De Luca sono quelli che più stanno complicando le cose nelle rispettive coalizioni. Il governatore Veneto che al terzo mandato non vorrebbe proprio rinunciare, accusa i partiti di essere in uno stagno con acqua torbidissima, una stanza buia in cui tutti cercano l'interruttore e non nasconde il peso di una sola lista che può arrivare, dice al 40-45%, quasi una sfida agli alleati nel momento in cui aggiunge, cercheremo di capire se il centrodestra la vuole valorizzare. E non scalpita certo meno nel campo opposto il governatore Vincenzo De Luca, che con la segretaria Schlein ha rapporti tesissimi, rilancia l'ipotesi di primarie di coalizione e dice sì idealmente al campo largo, ma all'ipotesi che possa correre per il suo posto Roberto Fico si mette sul piede di guerra. L'ex presidente della Camera resta il nome forte per il Movimento cinque Stelle, sebbene dall'interno sia tallonato dall'ex ministro Costa. Per conto una bandiera del movimento è irrinunciabile in terra campana e paradossalmente Fico resta uno dei nomi più graditi a Schlein, che nel partito invece ha non poche grane. La ricandidatura di Giani in Toscana, uomo non della segretaria, sembra ineluttabile, con tanto di lettera sottoscritta da decine di sindaci Dem, soprattutto di area riformista a chiedere che il nome del governatore uscente venga formalizzato, mentre su di lui nicchiano ancora AVS e movimento, pentastellati che invece hanno appena siglato l'accordo nel nome del Dem Matteo Ricci nelle Marche, dove ogni singolo voto potrebbe servire a battere il presidente Acquaroli, uomo di fiducia di Giorgia Meloni, che per bruciare gli avversari vorrebbe far aprire le urne già il 21 settembre. .