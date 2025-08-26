Regionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e Veneto

Nodi da sciogliere tra malumori e veti incrociati. La casella più vicina allo sblocco sembra quella della Campania, dove il centrosinistra punta tutto sul pentastellato Roberto Fico, ex presidente della Camera su cui però pende, o pendeva, il veto del governatore uscente Vincenzo De Luca, che vorrebbe il figlio Piero alla segreteria regionale. Uno stallo che sembra essersi sbloccato dopo l'intervento della stessa Elly Schlein che sembra aver convinto i due big della segreteria nazionale, i campani Ruotolo e Sarracino, a convergere sulla candidatura unitaria di De Luca Junior al prossimo congresso, punto su cui si mostravano scettici. Nodo principale quello di Piero De Luca da sciogliere per arrivare alla candidatura ufficiale di Fico. Rebus tutto interno al centrosinistra anche in Puglia dove Antonio Decaro non vuole la candidatura nelle sue liste del Presidente uscente Michele Emiliano e Nichi Vendola tra le file invece di Alleanza Verdi e Sinistra. Veto che ha suscitato i malumori degli stessi Bonelli e Fratoianni che mal digeriscono il diktat di un altro partito alla scelta dei loro nomi, dopo essere già stati esclusi da quella dei candidati regionali. Il centrodestra invece è ancora diviso in Veneto, dove Lega e Fratelli d'Italia si contendono il post Zaia. L'ultimo a comparire nel toto nomi è il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, ipotesi però smentita dal Carroccio. Ma intanto il Ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida spiega che Fratelli d'Italia non vuole occupare caselle, ma arrivare con un candidato di coalizione che governi bene. Dichiarazione che sa di concessione, ma anche di certezza che comunque vada il candidato verrà deciso a Roma. .