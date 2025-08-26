Regionali, verso sblocco empasse Fico. Partiti divisi in Puglia e Veneto

00:01:39 min
|
1 ora fa

Nodi da sciogliere tra malumori e veti incrociati. La casella più vicina allo sblocco sembra quella della Campania, dove il centrosinistra punta tutto sul pentastellato Roberto Fico, ex presidente della Camera su cui però pende, o pendeva, il veto del governatore uscente Vincenzo De Luca, che vorrebbe il figlio Piero alla segreteria regionale. Uno stallo che sembra essersi sbloccato dopo l'intervento della stessa Elly Schlein che sembra aver convinto i due big della segreteria nazionale, i campani Ruotolo e Sarracino, a convergere sulla candidatura unitaria di De Luca Junior al prossimo congresso, punto su cui si mostravano scettici. Nodo principale quello di Piero De Luca da sciogliere per arrivare alla candidatura ufficiale di Fico. Rebus tutto interno al centrosinistra anche in Puglia dove Antonio Decaro non vuole la candidatura nelle sue liste del Presidente uscente Michele Emiliano e Nichi Vendola tra le file invece di Alleanza Verdi e Sinistra. Veto che ha suscitato i malumori degli stessi Bonelli e Fratoianni che mal digeriscono il diktat di un altro partito alla scelta dei loro nomi, dopo essere già stati esclusi da quella dei candidati regionali. Il centrodestra invece è ancora diviso in Veneto, dove Lega e Fratelli d'Italia si contendono il post Zaia. L'ultimo a comparire nel toto nomi è il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, ipotesi però smentita dal Carroccio. Ma intanto il Ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida spiega che Fratelli d'Italia non vuole occupare caselle, ma arrivare con un candidato di coalizione che governi bene. Dichiarazione che sa di concessione, ma anche di certezza che comunque vada il candidato verrà deciso a Roma. .

ERROR! Regionali, Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare beneERROR! Regionali, Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
politica
Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
00:00:29 min
| 4 ore fa
pubblicità
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
politica
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
00:02:04 min
| 1 giorno fa
Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflittiOlimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflitti
politica
Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflitti
00:00:35 min
| 1 giorno fa
ERROR! Regionali, per centrosinistra nodi ancora aperti in Puglia e CampaniaERROR! Regionali, per centrosinistra nodi ancora aperti in Puglia e Campania
politica
Regionali, centrosinistra: nodi aperti in Puglia e Campania
00:01:45 min
| 1 giorno fa
Meloni sceglie il silenzio su scontro Salvini Macron. Tajani: politica estera la facciamo io e presidenteMeloni sceglie il silenzio su scontro Salvini Macron. Tajani: politica estera la facciamo io e presidente
politica
Meloni sceglie il silenzio su scontro Salvini Macron. Tajani: politica estera la facciamo io e presidente
00:02:07 min
| 2 giorni fa
Patuanelli: governo diviso in 3 sulla politica estera, non stupiscono toni SalviniPatuanelli: governo diviso in 3 sulla politica estera, non stupiscono toni Salvini
politica
Patuanelli: governo diviso in 3 sulla politica estera, non stupiscono toni Salvini
00:00:18 min
| 2 giorni fa
Salvini, attacca ancora: "Macron? è permaloso e indigesto agli 80% dei francesi"Salvini, attacca ancora: "Macron? è permaloso e indigesto agli 80% dei francesi"
politica
Salvini, attacca ancora: "Macron? è permaloso e indigesto agli 80% dei francesi"
00:02:12 min
| 3 giorni fa
ERROR! ESTR PIANTEDOSIERROR! ESTR PIANTEDOSI
politica
Piantedosi: "Salvini leader politico, usa termini forti"
00:00:28 min
| 3 giorni fa
ERROR! Accuse a Macron, Bonelli: Salvini inadeguato a ruoloERROR! Accuse a Macron, Bonelli: Salvini inadeguato a ruolo
politica
Accuse a Macron, Bonelli: Salvini inadeguato a ruolo
00:00:15 min
| 3 giorni fa
ERROR! Italia-Francia, Lupi; Salvini sbaglia toni ma no invio truppe UeERROR! Italia-Francia, Lupi; Salvini sbaglia toni ma no invio truppe Ue
politica
Lupi: "Salvini su Macron sbaglia toni ma no invio truppe Ue"
00:00:35 min
| 3 giorni fa
ERROR! Regionali, si sblocca la Calabria ma incertezza in Puglia e CampaniaERROR! Regionali, si sblocca la Calabria ma incertezza in Puglia e Campania
politica
Regionali, si sblocca Calabria, Puglia e Campania ancora no
00:01:35 min
| 3 giorni fa
Palestina, le opposizioni chiedono sanzioni per IsraelePalestina, le opposizioni chiedono sanzioni per Israele
politica
Palestina, le opposizioni chiedono sanzioni per Israele
00:01:34 min
| 4 giorni fa
ERROR! Regionali, Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare beneERROR! Regionali, Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
politica
Lollobrigida: FdI non vuole caselle, ma governare bene
00:00:29 min
| 4 ore fa
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
politica
Medioriente, Tajani incontra Papa Leone: "impegno per la pace"
00:02:04 min
| 1 giorno fa
Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflittiOlimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflitti
politica
Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi: sport combatte conflitti
00:00:35 min
| 1 giorno fa
ERROR! Regionali, per centrosinistra nodi ancora aperti in Puglia e CampaniaERROR! Regionali, per centrosinistra nodi ancora aperti in Puglia e Campania
politica
Regionali, centrosinistra: nodi aperti in Puglia e Campania
00:01:45 min
| 1 giorno fa
Meloni sceglie il silenzio su scontro Salvini Macron. Tajani: politica estera la facciamo io e presidenteMeloni sceglie il silenzio su scontro Salvini Macron. Tajani: politica estera la facciamo io e presidente
politica
Meloni sceglie il silenzio su scontro Salvini Macron. Tajani: politica estera la facciamo io e presidente
00:02:07 min
| 2 giorni fa
Patuanelli: governo diviso in 3 sulla politica estera, non stupiscono toni SalviniPatuanelli: governo diviso in 3 sulla politica estera, non stupiscono toni Salvini
politica
Patuanelli: governo diviso in 3 sulla politica estera, non stupiscono toni Salvini
00:00:18 min
| 2 giorni fa
Salvini, attacca ancora: "Macron? è permaloso e indigesto agli 80% dei francesi"Salvini, attacca ancora: "Macron? è permaloso e indigesto agli 80% dei francesi"
politica
Salvini, attacca ancora: "Macron? è permaloso e indigesto agli 80% dei francesi"
00:02:12 min
| 3 giorni fa
ERROR! ESTR PIANTEDOSIERROR! ESTR PIANTEDOSI
politica
Piantedosi: "Salvini leader politico, usa termini forti"
00:00:28 min
| 3 giorni fa
ERROR! Accuse a Macron, Bonelli: Salvini inadeguato a ruoloERROR! Accuse a Macron, Bonelli: Salvini inadeguato a ruolo
politica
Accuse a Macron, Bonelli: Salvini inadeguato a ruolo
00:00:15 min
| 3 giorni fa
ERROR! Italia-Francia, Lupi; Salvini sbaglia toni ma no invio truppe UeERROR! Italia-Francia, Lupi; Salvini sbaglia toni ma no invio truppe Ue
politica
Lupi: "Salvini su Macron sbaglia toni ma no invio truppe Ue"
00:00:35 min
| 3 giorni fa
ERROR! Regionali, si sblocca la Calabria ma incertezza in Puglia e CampaniaERROR! Regionali, si sblocca la Calabria ma incertezza in Puglia e Campania
politica
Regionali, si sblocca Calabria, Puglia e Campania ancora no
00:01:35 min
| 3 giorni fa
Palestina, le opposizioni chiedono sanzioni per IsraelePalestina, le opposizioni chiedono sanzioni per Israele
politica
Palestina, le opposizioni chiedono sanzioni per Israele
00:01:34 min
| 4 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità