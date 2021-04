Regioni: servono più dosi, a rischio le 500mila al giorno

Le regioni lanciano l'allarme: servono più dosi di vaccino, altrimenti si dovrà rallentare. Servono per mantenere la promessa di arrivare a fine aprile con 500 mila vaccinazioni al giorno. Aprile è il mese decisivo ed inizia con il Commissario Figliuolo che dovrà vigilare sugli approvvigionamenti. Aprile è il mese anche del quarto vaccino che arriverà in Italia, quello Johnson&Johnson monodose, il viceministro Sileri assicura che entro questo mese, arriveranno 8 milioni di nuove dosi nel nostro Paese. "Come sapete noi andiamo in una media giornaliera di 25-27-28 mila vaccini giorno ma potremmo farne anche di più. Già oggi si potrebbero triplicare le dosi ma se ce ne fossero di più, aumenteremmo anche il numero dei centri, quindi non c'è un problema di organizzazione per le iniezioni, c'è un tema, come sappiamo, di spingere perché aumentino le dosi di vaccino". Il successo del piano vaccini è la chiave per riaprire, il Presidente del Consiglio Draghi spera che questa sia una Pasqua di rinascita. A fine aprile, se i numeri lo permetteranno, potrebbe essere il punto di partenza di una nuova fase, di questo si discuterà nei prossimi giorni nella maggioranza. Anche perché subito dopo Pasqua si comincerà a conoscere il perimetro del prossimo scostamento di bilancio, che prelude a nuovi aiuti economici. Ma come ha detto il Governatore della Banca d'Italia, Visco, lo strumento principale che abbiamo al momento non è né monetario né fiscale, sono le vaccinazioni. Ed è su questo che il Governo Draghi si gioca le sue carte, nel mese decisivo.