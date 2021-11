Ho l'impressione che i principali leader delle forze politiche italiane vale a dire i leader di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, Lega e Fratelli d'Italia, abbiano l'interesse ad andare a votare, un interesse che è politico e un interesse, in alcuni casi, che è personale perché qualcuno vuole in qualche misura portare in Parlamento prima possibile il suo gruppo di riferimento. É un dato di fatto oggettivo e io penso che dovremo essere pronti all'una e all'altra ipotesi.