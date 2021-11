Renzi: Pd decida se stare con riformisti o con populisti

La Leopolda 11 punta al centro e mostra la direzione, queste le parole del leader, che Italia Viva prenderà nei prossimi mesi. Una scelta verso un campo riformista, europeista, contrario al sovranismo ma lontano al tempo stesso, dall'asse PD-5 Stelle. "Ho l'impressione che i principali leader delle forze politiche italiane, vale a dire i leader di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, Lega e Fratelli d'Italia, abbiano l'interesse ad andare a votare. Un interesse che è politico e un interesse, in alcuni casi, che è personale". Se si voterà nel 2022, ci troveranno pronti, sorridenti ed entusiasti, ma il Partito Democratico decida che strada intraprendere. "Se il PD sceglie legittimamente di allearsi con il Movimento 5 Stelle in questa battaglia, è naturale che alle elezioni di giugno, se a giugno si terranno, noi dovremo occupare quello spazio politico che non è uno spazio politico diverso dalla prima Leopolda, dalla seconda Leopolda, dalla terza Leopolda, dai nostri governi". Il centro, nuovo campo politico al quale guarderà Italia Viva, del resto alla tre giorni fiorentina hanno partecipato esponenti di Coraggio Italia, Azione, +Europa. Uno spazio dove si compete per vincere, in Italia come in Europa e negli Stati Uniti. Matteo Renzi torna sulla polemica legata al DDL Zan e accusa nuovamente il Partito Democratico. Un capolavoro tafazziano della sinistra, che ha annullato la possibilità di portare a casa la legge. Lo sguardo poi verso il Colle, sono orgoglioso di avere contribuito alla scelta di Mattarella. Per le prossime elezioni, si dovrà pensare ad un Presidente in grado di garantire la transizione democratica, in un momento delicato per il nostro Paese e per l'Europa, ma niente nomi. E prima della conclusione, la candidatura di Davide Faraone a sindaco di Palermo. Alle prossime elezioni amministrative ci metteremo la faccia, Provenzano e Miccichè decideranno.