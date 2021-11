"A tutti i profeti dei like, quelli che vogliono i like e non vogliono le leggi, noi dalla Leopolda con Scalfarotto, vi lanciamo una sfida. La norma è semplice, estensione della legge Mancino ai reati connessi a omofobia, transfobia e abilismo. Chi ci sta la vota, chi non ci sta è il profeta del bla bla bla. È così?". "È esattamente così". "Io firmo l'emendamento al Senato e voglio vedere chi ci sta. E vediamo chi è per i diritti e chi è per le chiacchiere".