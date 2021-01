Renzi: sbocco crisi di governo? Nessuna pregiudiziale

Quali sono gli sviluppi della crisi? Tocca al Presidente del Consiglio decidere, noi siamo pronti a tutti i tipi di discussione, ho messo soltanto il paletto di evitare l'alleanza con la destra antieuropeista in chiave ribaltone, noi siamo pronti a discutere di tutto, di questo perimetro di maggioranza, se non c'è lo spazio per questo perimetro di maggioranza perché qualcuno non vuole come ho letto ieri nelle dichiarazioni del movimento 5 stelle e c'è un Governo con una formula diversa, siamo pronti, siamo pronti a fare un Governo, se ci sarà un Governo istituzionale siamo pronti ad appoggiarlo.