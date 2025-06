Io la penso su questo come i romani, "si vis pacem, para bellum", nel senso che quando tu ti doti di una difesa non lo fai perché vuoi attaccare qualcuno. Noi sappiamo che la pace è deterrenza, lo condividiamo, no? E quindi, anzi, piuttosto se si hanno dei sistemi di sicurezza e di difesa solidi, si possono più facilmente evitare dei conflitti. .