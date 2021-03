Ricci: comitato Pd chiede a Zingaretti di tornare in sella

Lo stesso Bonaccini, nel comitato politico, si è espresso, dicendo che Zingaretti deve ritirare le dimissioni e quindi ieri il comitato politico si è espresso all'unanimità. È stata una reazione importante perché tutti hanno chiesto a Zingaretti, di tornare in sella e di far respingere alla assemblea, le sue dimissioni, per aprire una discussione come state dicendo nel merito delle questioni. Si può fare questa cosa o ogni volta per aprire una discussione sulle cose da fare, dobbiamo cambiare un leader eletto da milioni di elettori e simpatizzanti del Pd? Questa é la domanda.