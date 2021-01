Ricci: giusto tagliando, non tirare troppo la corda

È giusto che un'alleanza di Governo faccia sostanzialmente il tagliando, vedendo le cose che non vanno, rilanciando sui temi, rafforzando la programmazione, io credo anche rafforzando la squadra di Governo perché rimpasto è una parolaccia, sembra nella politica italiana, rafforzamento della squadra di Governo significa rafforzare l'azione del Governo e portarlo a scadenza naturale, cioè alla fine della legislatura. Se la discussione sta in questo ambito è giusto portarla avanti. Noi siamo i primi che lo chiediamo da mesi, l'importante è non tirare troppo la corda perché mi pare che nelle ultime settimane si sia tirata troppo la corda, così come Conte abbia tardato un po' troppo a prendere in mano la questione.