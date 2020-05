Ricciardi (M5S): da Lega e Fdi non vedo clima collaborazione

Non mi sembra che questo clima di collaborazione …cioè, è nato ieri il clima di collaborazione perché fino a tre, quattro giorni fa il clima di collaborazione non mi sembrava molto avviato. Ripeto, dare del dittatore a Conte e appellarsi come nuova resistenza antifascista, questo ha fatto la Lega contro Conte! La Meloni e Salvini poco più di un mese fa hanno detto che Conte era un alto traditore per il discorso del MES. In Europa si sono astenuti sul voto del Recovery Fund, quindi vogliamo creare un clima di collaborazione? Benissimo, però dare dell'alto traditore, dire delle cose in Italia e in Europa fare il contrario, cominciamo a dimostrare il clima di collaborazione!