Ricordando Willy, Mattarella: Era italiano esemplare, un nostro ragazzo

La lezione di Willy, l'esempio del giovane aiuto cuoco contro la barbarie, un esempio che passa dal tributo della società, della scuola, dei cittadini e delle istituzioni. "Un grande uomo di pace e di civiltà, come è stato Martin Luther King, ripeteva che l'odio moltiplica l'odio e la violenza moltiplica la violenza". Un nostro ragazzo, un italiano esemplare, non lo dimenticheremo, dice il Presidente della Repubblica davanti a una piazza gremita, scuole, sindaci e cittadini. Colleferro ricorda Willy Montero Duarte, nel quinto anniversario della morte del giovane ventunenne originario di Capo Verde, ucciso il 6 settembre 2020 a calci e pugni da due fratelli, poi condannati, nella cittadina laziale, mentre difendeva un amico durante una lite. Morto per un gesto di umanità e altruismo, ricordare Willy è un dovere pubblico, sociale, umano. Ricordarlo in nome di un valore, come ebbe a dire qualche mese addietro il Capo dello Stato, proprio in occasione della Giornata Nazionale del Rispetto istituita dal Parlamento nel 2024 e che si celebra nel giorno della nascita di Willy, medaglia d'oro al valor civile. "Sui social e non soltanto su di essi, vengono spesso amplificate parole di odio. Vengono accompagnate da narrazioni create per provocare divisioni, conflitti, scontri". Rispetto, valore universale in ogni dimensione, primo passo per una società vivibile e per un'autentica democrazia. Storia di coraggio quella di Willy, esempio di rispetto, modello Colleferro, Roma. .