Ricordando Willy, Mattarella: Era italiano esemplare, un nostro ragazzo

00:01:37 min
|
1 ora fa

La lezione di Willy, l'esempio del giovane aiuto cuoco contro la barbarie, un esempio che passa dal tributo della società, della scuola, dei cittadini e delle istituzioni. "Un grande uomo di pace e di civiltà, come è stato Martin Luther King, ripeteva che l'odio moltiplica l'odio e la violenza moltiplica la violenza". Un nostro ragazzo, un italiano esemplare, non lo dimenticheremo, dice il Presidente della Repubblica davanti a una piazza gremita, scuole, sindaci e cittadini. Colleferro ricorda Willy Montero Duarte, nel quinto anniversario della morte del giovane ventunenne originario di Capo Verde, ucciso il 6 settembre 2020 a calci e pugni da due fratelli, poi condannati, nella cittadina laziale, mentre difendeva un amico durante una lite. Morto per un gesto di umanità e altruismo, ricordare Willy è un dovere pubblico, sociale, umano. Ricordarlo in nome di un valore, come ebbe a dire qualche mese addietro il Capo dello Stato, proprio in occasione della Giornata Nazionale del Rispetto istituita dal Parlamento nel 2024 e che si celebra nel giorno della nascita di Willy, medaglia d'oro al valor civile. "Sui social e non soltanto su di essi, vengono spesso amplificate parole di odio. Vengono accompagnate da narrazioni create per provocare divisioni, conflitti, scontri". Rispetto, valore universale in ogni dimensione, primo passo per una società vivibile e per un'autentica democrazia. Storia di coraggio quella di Willy, esempio di rispetto, modello Colleferro, Roma. .

Almasri, la difesa del Governo: agito per interesse nazionaleAlmasri, la difesa del Governo: agito per interesse nazionale
politica
Almasri, la difesa del Governo: agito per interesse nazionale
00:01:38 min
| 47 minuti fa
pubblicità
Politica e veleni, Meloni: clima diventa insostenibilePolitica e veleni, Meloni: clima diventa insostenibile
politica
Politica e veleni, Meloni: clima diventa insostenibile
00:26:48 min
| 2 ore fa
Attacco Idf su Gaza City, Tajani a Sky TG24: "Noi contrari"Attacco Idf su Gaza City, Tajani a Sky TG24: "Noi contrari"
politica
Attacco Idf su Gaza City, Tajani a Sky TG24: "Noi contrari"
00:32:03 min
| 2 ore fa
Ricordando Willy, Mattarella: Sui social amplificate parole di odioRicordando Willy, Mattarella: Sui social amplificate parole di odio
politica
Ricordando Willy, Mattarella: Sui social amplificate parole di odio
00:00:37 min
| 2 ore fa
Ricordando Willy, Mattarella: Odio moltiplica odio e violenzaRicordando Willy, Mattarella: Odio moltiplica odio e violenza
politica
Ricordo Willy Monteiro, Mattarella: odio moltiplica violenza
00:00:45 min
| 3 ore fa
ERROR! Tajani: "Siamo contrari all'offensiva a Gaza"ERROR! Tajani: "Siamo contrari all'offensiva a Gaza"
politica
Tajani: "Siamo contrari all'offensiva a Gaza"
00:00:37 min
| 4 ore fa
ERROR! Morte Kirk diventa terreno di scontro politico in ItaliaERROR! Morte Kirk diventa terreno di scontro politico in Italia
politica
Morte Kirk diventa terreno di scontro politico in Italia
00:01:37 min
| 16 ore fa
Difesa, Crosetto: "Non siamo pronti a un attacco"Difesa, Crosetto: "Non siamo pronti a un attacco"
politica
Difesa, Crosetto: "Non siamo pronti a un attacco"
00:01:46 min
| 17 ore fa
Basket, Mattarella: commenti razzisti? Miseri atti inciviltàBasket, Mattarella: commenti razzisti? Miseri atti inciviltà
politica
Basket, Mattarella: commenti razzisti? Miseri atti inciviltà
00:00:47 min
| 17 ore fa
Lucio Malan (Fdi) e Chiara Braga (PD) ospiti di StartLucio Malan (Fdi) e Chiara Braga (PD) ospiti di Start
politica
Lucio Malan (Fdi) e Chiara Braga (PD) ospiti di Start
00:37:13 min
| 20 ore fa
Ripartenza, Il Governo alle prese con le riforme istituzionaliRipartenza, Il Governo alle prese con le riforme istituzionali
politica
Ripartenza, Il Governo alle prese con le riforme istituzionali
00:22:08 min
| 20 ore fa
Il Confronto, Sky Tg24 casa del dialogo politico fra le partiIl Confronto, Sky Tg24 casa del dialogo politico fra le parti
politica
Il Confronto, Sky Tg24 casa del dialogo politico fra le parti
00:17:12 min
| 20 ore fa
Almasri, la difesa del Governo: agito per interesse nazionaleAlmasri, la difesa del Governo: agito per interesse nazionale
politica
Almasri, la difesa del Governo: agito per interesse nazionale
00:01:38 min
| 47 minuti fa
Politica e veleni, Meloni: clima diventa insostenibilePolitica e veleni, Meloni: clima diventa insostenibile
politica
Politica e veleni, Meloni: clima diventa insostenibile
00:26:48 min
| 2 ore fa
Attacco Idf su Gaza City, Tajani a Sky TG24: "Noi contrari"Attacco Idf su Gaza City, Tajani a Sky TG24: "Noi contrari"
politica
Attacco Idf su Gaza City, Tajani a Sky TG24: "Noi contrari"
00:32:03 min
| 2 ore fa
Ricordando Willy, Mattarella: Sui social amplificate parole di odioRicordando Willy, Mattarella: Sui social amplificate parole di odio
politica
Ricordando Willy, Mattarella: Sui social amplificate parole di odio
00:00:37 min
| 2 ore fa
Ricordando Willy, Mattarella: Odio moltiplica odio e violenzaRicordando Willy, Mattarella: Odio moltiplica odio e violenza
politica
Ricordo Willy Monteiro, Mattarella: odio moltiplica violenza
00:00:45 min
| 3 ore fa
ERROR! Tajani: "Siamo contrari all'offensiva a Gaza"ERROR! Tajani: "Siamo contrari all'offensiva a Gaza"
politica
Tajani: "Siamo contrari all'offensiva a Gaza"
00:00:37 min
| 4 ore fa
ERROR! Morte Kirk diventa terreno di scontro politico in ItaliaERROR! Morte Kirk diventa terreno di scontro politico in Italia
politica
Morte Kirk diventa terreno di scontro politico in Italia
00:01:37 min
| 16 ore fa
Difesa, Crosetto: "Non siamo pronti a un attacco"Difesa, Crosetto: "Non siamo pronti a un attacco"
politica
Difesa, Crosetto: "Non siamo pronti a un attacco"
00:01:46 min
| 17 ore fa
Basket, Mattarella: commenti razzisti? Miseri atti inciviltàBasket, Mattarella: commenti razzisti? Miseri atti inciviltà
politica
Basket, Mattarella: commenti razzisti? Miseri atti inciviltà
00:00:47 min
| 17 ore fa
Lucio Malan (Fdi) e Chiara Braga (PD) ospiti di StartLucio Malan (Fdi) e Chiara Braga (PD) ospiti di Start
politica
Lucio Malan (Fdi) e Chiara Braga (PD) ospiti di Start
00:37:13 min
| 20 ore fa
Ripartenza, Il Governo alle prese con le riforme istituzionaliRipartenza, Il Governo alle prese con le riforme istituzionali
politica
Ripartenza, Il Governo alle prese con le riforme istituzionali
00:22:08 min
| 20 ore fa
Il Confronto, Sky Tg24 casa del dialogo politico fra le partiIl Confronto, Sky Tg24 casa del dialogo politico fra le parti
politica
Il Confronto, Sky Tg24 casa del dialogo politico fra le parti
00:17:12 min
| 20 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità