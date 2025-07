Ricostruzione Ucraina, Mattarella incontra Zelensky in vista del vertice: pieno sostegno dell'Italia

"È un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia che lega l'Italia all'Ucraina e il pieno sostegno del nostro Paese all'indipendenza, alla sovranità, alla integrità territoriale dell'Ucraina". Doppia visita per il Presidente ucraino Zelensky in vista della quarta conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina che si terrà nella capitale. Dopo Papa Leone la delegazione di Kiev ha incontrato al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pieno sostegno da parte dell'Italia, assicura il capo dello Stato. Un messaggio politico netto, sostenuto anche da Palazzo Chigi e ribadito durante l'incontro tra il Sottosegretario Alfredo Mantovano, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli e vescovi della chiesa greco-cattolica ucraina. Parole condivise anche dal titolare della Farnesina. "Noi stiamo investendo per aiutare l'Ucraina, ci saranno anche dei progetti importanti attraverso la nostra cooperazione, attraverso SIMEST, per incentivare le imprese italiane che vorranno partecipare alla ricostruzione". Un incontro cruciale quello del vertice, ma che rischia di non raccogliere i frutti sperati. L'obiettivo è infatti quello di trovare investitori che si impegnino a ricostruire un Paese dal futuro incerto. Parteciperanno al summit di Roma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Cancelliere Merz e Ursula Von der Leyen, assenti invece Trump, Starmer e Macron, gli ultimi due impegnati a guidare il gruppo dei volenterosi. Intanto il Partito Democratico incalza il Governo sul rapporto con gli Stati Uniti. "Bisogna naturalmente continuare a sostenere l'Ucraina e sedersi a quel tavolo come Unione Europea per garantire gli interessi di sicurezza ucraini ed europei, che sono la stessa cosa, perché è evidente che Trump non lo farà. Ci aspettiamo che il Governo italiano faccia questo e che non faccia l'errore che sta facendo su altre partite: i dazi, i regali alle multinazionali esentandole dalle tasse e anche l'aumento del 5% delle spese militari mettendo a rischio lo stato sociale italiano. Speriamo che almeno su questo riescano a tenere la schiena dritta anche davanti a Trump". .