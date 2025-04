Riforma Giustizia, Parodi: Aspettative positive su incontro con Nordio

Le aspettative sono sicuramente, diciamo, positive, nel senso che sappiamo di parlare su una serie di temi legati proprio all'attività giudiziaria in concreto, sulla quale noi abbiamo colto un interesse del governo a fare sì che una serie di aspetti vengano migliorati, abbiamo il problema dell'informatica, abbiamo il problema della stabilizzazione degli UPP, abbiamo il problema, evidentemente, della carenza drammatica di personale amministrativo nei nostri uffici, della geografia giudiziaria, dell'edilizia giudiziaria. Tutti aspetti che magari fanno meno notizie di altri, ma che vi assicuro, per chi tutti i giorni viene in un tribunale e in una procura hanno una loro rilevanza. .