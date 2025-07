Riforma scuola, con 6 in condotta arriva esame cittadinanza

Come una qualsiasi altra materia, anzi un po' di più. Perché per essere promossi a scuola non basterà una valutazione complessiva sufficiente, ma sarà necessario ottenere almeno il 7, anche se solo in condotta. Con il 6 si dovrà invece sostenere quello che il Ministero dell'Istruzione e del Merito indica come esame di cittadinanza, mentre con il 5 niente ammissione alla classe successiva, a prescindere dal rendimento nelle materie di studio. Ad essere interessati dal provvedimento, già dal prossimo anno scolastico, tutti gli studenti della scuola secondaria, che con un'eventuale 6 in pagella avranno dunque la sospensione del giudizio e l'obbligo di redigere un elaborato su tematiche di cittadinanza attiva, collegato ai motivi che hanno determinato il voto sul comportamento. È un segnale forte e chiaro: nella scuola italiana il rispetto per la persona e per le istituzioni è imprescindibile, afferma Giuseppe Valditara. E secondo il Ministro dell'Istruzione e del Merito, con questa riforma approvata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, il voto di condotta tornerà ad essere un importante strumento educativo. Il comportamento degli studenti sarà valutato lungo l'intero anno scolastico e terrà conto, in particolare, di eventuali episodi di violenza o aggressione ai danni del personale scolastico e degli altri studenti. Inoltre cambiano le sanzioni a loro carico. Le sospensioni dalle lezioni saranno infatti accompagnate da attività di approfondimento sulle conseguenze dei propri comportamenti o lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso enti o associazioni individuati dalle scuole. Mentre solo con il 9 o il 10 in condotta si potrà ambire al massimo dei crediti scolastici che influiscono sul voto finale alla maturità.