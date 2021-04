La politica, qualunque essa sia, ma mi riferisco evidentemente alla politica degli ultimi due anni, indicativamente, anno e mezzo. La politica non è riuscita a capire il disagio di queste persone. Perché vede, viviamo in un'Italia che da una parte è piuttosto, ecco mettiamola così, legittimamente anche, tutelata, con uno stipendio a fine mese, dall'altra parte queste persone, io ne ho ascoltate alcune di loro in piazza ieri, effettivamente dicono non abbiamo più niente da mangiare.