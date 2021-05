Roma, Sgarbi: "Gasparri candidatura patinata"

"Hanno fatto anche il nome di Gasparri" "Gasparri lo sò ma quello, quello avevo letto anche quello, sì". "É un nome conosciuto" "É un nome conosciuto. É un nome molto patinato insomma, sembrerebbero delle elezioni del 1993/94 come dire. É vero che anch'io ho una certa età, però sono, come dire, più fresco di pensieri. Sono un po' più... però detto questo, non ho nessun pregiudizio. Io sono qui perché il mio obiettivo è essere presente alle elezioni politiche del 23. E quindi inizio a fare liste in almeno 100 comuni, con la lista Rinascimento. Roma non dev'essere certo un modo per far nascere delle polemiche. Però credo che il candidato di centro-destra andrà al ballottaggio anche se io sarò candidato autonomamente, quindi tutto qua".