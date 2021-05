Roma, Raggi candidata sindaca per il M5s. VIDEO

Proprio nelle ore in cui si rincorrevano con più insistenza le voci su una candidatura a sindaco di Roma di Nicola Zingaretti, Giuseppe Conte rompe gli indugi e prende una decisione di quelle fondamentali per i prossimi mesi. Il Movimento 5 stelle, su Roma, ha un ottimo candidato, scrive l'ex premier. Si chiama Virginia Raggi. Il Movimento l'appoggia in maniera compatta e convinta a tutti i livelli. Chi aveva sperato di risolvere la partita per il Campidoglio con l'abbandono, da parte del movimento, del Sindaco uscente, cosa che avrebbe reso più facile la discesa in campo e forse la vittoria di Zingaretti, rimane inevitabilmente deluso. Nella nuova situazione per il PD è tutto da rifare e le primarie appaiono ad ora la soluzione più probabile, per scegliere il candidato. In pole position però c'è Roberto Gualtieri, che ha annunciato la propria discesa in campo subito dopo le parole dell'ex premier, ricevendo il plauso del segretario Letta. Lo stesso Conte è consapevole che la sua non può essere una scelta irrilevante per le sorti dell'alleanza giallorossa e aggiunge "non so chi verrà indicato dal PD come candidato ufficiale e rispetteremo le loro scelte. Ci auguriamo però che la loro decisione non mette in discussione il lavoro comune, che da qualche mese è stato proficuamente avviato a livello di governo regionale, che merita di essere portato a termine fino alla fine della legislatura" chiude l'ex premier. Ma ora, com'è del tutto evidente la questione non riguarda più solo il Lazio. L'intero cammino dell'alleanza PD-5 Stelle potrebbe farsi più complicato.