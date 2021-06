La proposta di Salvini che è una proposta cauta, a mio avviso, ad oggi si ferma a una federazione di gruppi parlamentari, non arriva il partito unico. Quindi quando si parla di federazione in Parlamento parla anche di coordinamento tra le forze parlamentari, ma quello per certi versi già c'è, perché saremo dei matti se noi non ci coordinassimo in Parlamento essendo Forza Italia, noi, e la lega all'interno della maggioranza di Governo. Quindi questo coordinamento già c'è, la federazione chiaramente è un un passo in avanti che non sappiamo dove ci possa portare ma al momento noi riteniamo convintamente che la nostra ricchezza, la nostra collocazione al centro, la nostra collocazione in quell'area politica che oggi è sotto-rappresentata sia fondamentale. E una federazione di questo tipo sarebbe mal vissuta e mal capita da coloro ai quali noi chiediamo la fiducia.