Io penso che Carfagna e Gelmini, con le quali ho parlato anche ieri sera, abbiano manifestato tutta la loro perplessità e il loro malessere, rispetto a un'ipotesi di questo tipo. Ma non tanto perché non si debba andare d'accordo con la Lega, noi siamo convintamente nel Centrodestra. Ma riteniamo che la ricchezza, che rappresentano le differenze che sono dei nostri partiti, se è una ricchezza che ci può dare ad oggi, quella forza e quel consenso elettorale, che ci consentirà di governare in futuro.