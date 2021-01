Ronzulli: non chiamiamolo fascismo ma follia

Non chiamiamolo fascismo chiamiamola follia, la follia di un Presidente che non accetta il regolare svolgimento delle elezioni, così deve essere chiamato. D'altronde in Italia ci siamo andati vicino, non dimentichiamo quando i Grillini assaltavano il tetto del Parlamento o chiedevano in diretta TV l'impeachment del Presidente Mattarella, non è passato tanto tempo. Sono passati due anni da quelle scene famose. Non facciamo passare un messaggio sbagliato, quello che è successo ieri in America va condannato, l'atteggiamento di Trump va condannato e francamente è stata anche una bella lezione che Democratici e Repubblicani si siano Uniti questa notte, proprio per mandare avanti il percorso democratico.