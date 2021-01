Abbiamo le soluzioni per uscire dalla crisi, in realtà questo è un lavoro che avrebbe dovuto fare il Governo mentre in realtà stiamo perdendo tempo e quindi l'Italia è la vera sconfitta in questa partita di nervi perché ormai sembra più guerra di trincea che una guerra lampo come doveva essere, quello che abbiamo capito è che Renzi vuol portare a casa qualche poltrona, il PD si vuole rinforzare però degli italiani a loro, evidentemente, non importa.