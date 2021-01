Rosato a Conte: non ha condiviso agenda neanche con noi

È stata una scelta proporzionale al rischio che vediamo per il nostro Paese, se il nostro Paese non si mette a correre. La nostra è stata una rottura responsabile, non è da oggi che è nata la crisi, non è qualche dichiarazione di Matteo Renzi, di Ettore Rosato, di Teresa Bellanova o di qualsiasi dirigente di Italia Viva, non sono le dimissioni delle ministre che hanno semplicemente affermato quello che era già nei fatti e che non c'è stato in questi mesi, nonostante le dico con sincerità i nostri tanti sforzi, un dialogo e la volontà di costruire un'agenda condivisa.