Rosato: "Se Conte vuole risolviamo tutto in due ore"

La crisi si risolve in due ore, la crisi, se il Presidente Conte se vuole, la risolve oggi pomeriggio, non occorre neanche andare in aula, è il Presidente Consiglio che deve decidere come fare, se il presidente del Consiglio pensa che lui ha fatto tutto bene, nelle relazioni, nei rapporti, nei contenuti, nei metodi, nei modi, allora si andrà avanti, se il presidente del Consiglio pensa che ci sono delle sue responsabilità su quello che è accaduto e che queste sue responsabilità non è che è pronto a dichiararle al Paese, ma è pronto a mettere sul tavolo in una riunione con la coalizione, allora i problemi si risolvono, si risolvono in due ore.