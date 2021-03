Rivendico il fatto che non è che basta una donna purchessia, una donna con la sua autonomia, con le sue idee, che compete, cosi come competono gli uomini insomma, quindi i gruppi si auto determinano, Letta ha fatto molto bene a raccogliere un malessere, una richiesta molto forte che veniva non solo dalle donne del Partito Democratico di dare un segnale forte dopo la ferita di una squadra totalmente al maschile.