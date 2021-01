Rotondi: "Per FI serve un governo di unità nazionale"

Bisogna sperare che un Governo venga fuori da queste 48 ore di consultazioni, Forza Italia e il Presidente Berlusconi hanno formulato la proposta di un Governo di unità nazionale, che ovviamente si può fare tra quelli che sono d'accordo, e siccome in Parlamento c'è un partito che è di maggioranza relativa parlamentare e resta il movimento 5 stelle, la guida di quel Governo non può che essere dei penta stellati che hanno detto in tutte le lingue noi non cediamo rispetto alla figura di Conte, quindi mi sembra che intorno a Conte si possa allargare la maggioranza recependo e valorizzando la proposta del Presidente Berlusconi.