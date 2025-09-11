Russia-Polonia, la preoccupazione della politica italiana

Il post del Presidente del Consiglio arriva mentre dalle opposizioni fioccano le critiche a Trump per il suo silenzio sui droni russi sulla Polonia. Giorgia Meloni interviene per puntare il dito invece sulla pubblicazione da parte di alcuni movimenti studenteschi di foto a testa in giù, con corredo di slogan dell'attivista americano di destra Kirk appena assassinato. Questi sono i sedicenti antifascisti, scrive la premier. Questo è ormai il clima anche in Italia, ma non ci facciamo intimidire, assicura. Nel frattempo il tema di quanto accade fra Russia e Polonia è fonte di preoccupazione per l'intero mondo politico. Il Governo punta sulle sanzioni per aumentare la pressione su Mosca e convincerla a sedersi a un tavolo con Zelensky, come spiega il Ministro degli Esteri intervenendo in Parlamento. "E' essenziale intensificare la pressione su Putin perché sieda al tavolo dei negoziati dove l'Europa dovrà svolgere un ruolo da protagonista, anche perché senza la posizione europea non si può risolvere la questione delle sanzioni, visto che ne abbiamo, inflitte e continueremo a infliggere alla Russia finché non finirà la guerra." Tutta l'opposizione stigmatizza l'atteggiamento di Trump in questa occasione. "Noi pensiamo che questa vicenda apra scenari inquietanti. Tutto questo avviene con Trump però schierato dalla parte dell'autocrate russo e noi temiamo che le nostre minacce facciano al limite sorridere Putin." Gravissimo che si sia violato lo spazio aereo polacco e quindi europeo, aggiunge Elly Schlein, questo ci porta a tornare a chiedere all'Unione Europea ogni sforzo politico e diplomatico per far finire questo conflitto. .