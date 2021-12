Saluto ai militari, Mattarella: riconoscenti a forze armate

In questi sette anni, secondo, in ossequio a quanto dispone la nostra Costituzione, che definisce il Capo dello Stato, Capo delle Forze Armate, punto di riferimento delle Forze Armate, ho avvertito con molta forza il legame con le Forze Armate, con grande intensità. E ho avvertito e sono riconoscente, del prestigio che regola il nostro Paese, del ruolo che rivestono, che, e non soltanto all'estero, confece prestigio, ma all'interno crea consenso intorno alla Repubblica, per quanto le Forze Armate fanno, operando in maniera importante, significativa, con abnegazione, nelle varie funzioni.