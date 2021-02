Salvini a Sky TG24: governo oggi o voto subito

Se c'è un Governo ce lo dicano entro oggi, se non c'è un governo la parola passa ai cittadini. Non penso che le famiglie e le imprese possano sopportare altre settimane di litigi e di beghe. Le stavo chiedendo: Renzi ieri ha proposto una bicamerale sulle riforme e la Presidenza all'opposizione. Le sembra una buona idea? A me sembra un modo per perdere altro tempo, onestamente, qua c'è qualcuno che non vuole andare a votare, molto semplicemente, perché sa che gli Italiani non lo rivotano e quindi perde il posto e perde lo stipendio. Ma se Berlusconi che ha peraltro invocato un Governo dei migliori, così lo ha chiamato, decidesse di aderire a un eventuale Governo istituzionale, cosa succederebbe all'interno del centrodestra? Mi incuriosisce quest'ipotesi di un Governo dei migliori, promosso dal Parlamento dei peggiori, dei Ciampolillo, dei Tabacci, dei Mastella, dei cambia partito, dei cambia bandiera. Io penso che sia difficile ipotizzarlo, poi per fare cosa? La domanda vera non è: ma vince conte, vince Renzi, vince Draghi vince Cottarelli? Per fare cosa? L'unica cosa seria da fare se non raggiungono l'accordo al famoso tavolo programmatico Fico Boschi, è dar la parola agli Italiani, come fanno ripeto, in tutta Europa. Secondo lei come va a finire questa partita? Si mettono d'accordo cambiano qualche ministro, qualcuno guadagna qualche poltrona, qualcuno perde qualche poltrona, andranno in televisione tutti a dire che hanno vinto perché ho corretto la virgola, io ho tolto Bonafede, io confermato l'Azzolina. Gli Italiani avranno perso un mese di tempo e alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro. Noi comunque continuiamo a fare il nostro lavoro perchè prima o poi la parola ai cittadini torna, dovrà tornare.