Si aspetta che queste dimissioni le darà oppure no a breve? Avrebbe già dovuto darle, non ha i numeri. Qua c'è un piano vaccinale fermo, ci sono le scuole riaperte in una città sì e in una città no, ci sono 2 milioni di posti di lavoro a rischio e noi stiamo in ballo degli umori di Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti e delle trattative di Tabacci e Mastella? È irrispettoso, è digustoso, è volgare, è deprimente.