Salvini: correre con vaccini e ristori economici

Stiamo correndo il più possibile perché abbiamo ereditato, da qualche settimana fa, un ritardo incredibile sul piano vaccinale sulla messa in sicurezza delle scuole, sui rimborsi attesi da mesi da famiglie e imprese commercianti, quindi correre sul piano vaccinale, cominciando a produrre in Italia e comprando vaccini all'estero, dove ci sono; correre sui rimborsi, approvando già settimana prossima un decreto che, in una botta sola, da quello che ha dato al Governo passato in 4, 5 volte diverse e stringere i denti a Marzo.