Salvini: da Europa aspettiamo soldi veri, non promesse

Aspettiamo dall'Europa non più promesse, ma soldi veri. Quindi se dall'Europa arriveranno soldi veri per gli italiani, noi saremo i più felici del mondo, anche perché ricordo che l'Italia non chiede un favore all'Europa. L'Italia ha contribuito al bilancio europeo in questi anni con 140 miliardi netti usciti dalle tasche degli italiani e finiti a Bruxelles. Quindi noi non chiediamo i soldi dei tedeschi e dei francesi o dei polacchi, chiediamo quantomeno i soldi già pagati dagli italiani.