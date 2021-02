Gli italiani hanno fretta e fame di salute, lavoro, scuola e libertà e quindi non si può perdere altro tempo. Noi rinnoviamo, come Lega come centrodestra, la disponibilità a dar vita a un nuovo Governo che metta al centro la salute degli italiani. Il taglio delle tasse. Il taglio della burocrazia. Un ritorno alla vita. Non mettiamo veti nei confronti di nessuno, non diciamo dei no pregiudiziali nei confronti di nessuno. Responsabilità velocità ed efficienza. Noi ci si.