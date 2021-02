Non metto in bocca al Presidente Consiglio parole non sue, però chiusure generalizzate, paure generalizzate, allarmi generalizzati lasciamoli al 2020, siamo nel 2021. Io ho letto pochi minuti fa che il Presidente dell'Emilia Romagna che è uno dei vertici del partito democratico ha detto: ha ragione Salvini, là dove la situazione è tranquilla se si può pranzare in sicurezza si può anche cenare in sicurezza. Qua non si tratta di essere allarmisti o sovranisti.