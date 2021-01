Salvini: faremo di tutto per mandare a casa questi abusivi

Libertà e dignità non sono in vendita non hanno un prezzo. Abbiamo mollato ministeri e vi promettiamo che faremo di tutto per mandare a casa gli occupanti abusivi in minoranza nel Paese, da ieri in minoranza anche in Senato e in Parlamento che nel nome del lavoro. Ci andremo anche noi a ragionare col Presidente della Repubblica in maniere pacata e rispettosa chiedendo se una maggioranza con Monti, Mastella, Ciampolillo ex forzisti ex grillini, ex Pd e senatori a vita che vengono una volta ogni tanto può essere quella che risolve i problemi dell'Italia.