Noi già da oggi pomeriggio nell'aula del Senato e in Consiglio dei ministri in occasione del prossimo DPCM o decreto che sia, e quantomeno già si partirà una settimana prima per una settimana dopo. Già questo è segnale di cambiamento, non ci sarà più la comunicazione del sabato notte per decidere cosa fare la domenica mattina. Si parte una settimana d'anticipo con tutte le cautele del caso. Io però farò di tutto perché ci siano dei segnali di ritorno alla vita di riapertura.