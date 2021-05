Su come tagliare il carico fiscale, ci sono visioni varie ed eventuali. Noi abbiamo come obiettivo finale una riforma del fisco che porti alla Flat Tax, quindi a una tassa piatta, unica, semplice, equilibrata, progressiva come da Costituzione, grazie alle deduzioni ed alle detrazioni. Siccome siamo un movimento concreto, pragmatico sappiamo che, a breve termine, possiamo fare dei piccoli ma significativi passi, quindi confermare la Flat Tax e il forfettario per le partite IVA.