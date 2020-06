Salvini: follia plexiglass nelle scuole

Permettetemi di ringraziare in questo momento i deputati e i parlamentari della Lega che da due giorni e due notti sono in Aula alla Camera dei Deputati a combattere sul Decreto Scuola, il plexiglass per chiudere i bimbi nelle aule scolastiche, quindi resteremo qui ancora stanotte, se sarà necessario. Non ci sono confini di palazzo, anche perché noi la disponibilità a collaborare l'abbiamo iniziata a dare, cercatevi le dichiarazioni anche in Parlamento, a febbraio!