Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha criticato l'ipotesi di usare i fondi di coesione per il riarmo europeo, affermando che tali risorse devono essere destinate allo sviluppo dei territori e al sostegno di famiglie e imprese. "Non servono per comprare missili o carri armati", ha dichiarato a Milano durante un evento presso la sede di Garmin.