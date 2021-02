Salvini: governo entro oggi o si vada al voto

Se c'è un Governo ce lo dicano entro oggi, se non c'è un Governo la parola passa ai cittadini. Non penso che le famiglie e le imprese possano sopportare altre settimane di litigi e di beghe. Le stavo chiedendo: Renzi ieri ha proposto una bicamerale sulle riforme e la Presidenza all'opposizione, le sembra una buona idea? A me sembra un modo per perdere altro tempo onestamente. Qua c'è qualcuno che non vuole andare a votare, molto semplicemente, perché sa che gli italiani non lo rivotano e quindi perde il posto, perde lo stipendio.