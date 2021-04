Stando dentro al Governo, sicuramente stare al Governo con Franceschini, Speranza e Zingaretti non sempre è semplice, però oggi è una giornata che mi dice che ne vale la pena, perché 200 miliardi vengono approvati per gli italiani e quello che è di buon senso, se la situazione sanitaria migliora a maggio, non a giugno a luglio, a maggio, visto che siamo a fine aprile, si può tornare al lavoro. E uno può anche fare due passi alle dieci e mezza della sera, senza essere inseguito dai droni o dall'esercito.