Salvini: grazie ai senatori che hanno votato liberamente

Grazie ai senatori che hanno votato liberamente dicendo Salvini da ministro ho fatto solo il suo dovere nell'interesse pubblico, del Paese e tutto il Governo era d'accordo con lui, anche quel pezzo di Governo dei 5 Stelle da Conte a Di Maio che oggi dice noi non sapevamo niente, non eravamo d'accordo, ma come, era nel programma comune, era nell'azione comune di Governo, erano blocchi concordati per vegliare l'Europa, io non ho cambiato idea rispetto all'anno scorso, qualcun altro sì, però così è andata.