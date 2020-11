Salvini: incontro Meloni e Berlusconi per centrodestra unito

Quello che contestiamo al Governo è questo procedere di giorno in giorno, al buio. Siamo al quarto decreto Ristori, uno scostamento di bilancio, una manovra economica. Ci sediamo al tavolo e facciamo un'unica iniziativa che valga per tutti gli italiani per tutto l'anno, senza procedere al buio di settimana in settimana. E poi ci occuperemo anche dei soldi che eventualmente fra un anno arriveranno dall'Europa. Altrimenti, se si naviga a vista, non si va da nessuna parte. Noi siamo disponibili. Noi continuiamo a ripetere di essere disponibili al confronto. Dall'altra parte, per il momento non c'è stato alcun tipo di segnale. Noi siamo testardi, quindi andiamo avanti.