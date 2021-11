I Governatori della Lega sono uniti. Poi degli altri non so, chiedete dagli altri. Noi stiamo lavorando per le aperture, per evitare le chiusure, per evitare paure, per evitare che ai bambini venga esteso l'utilizzo al Green-Pass perché coi bambini bisogna andare assolutamente cauti e quindi per garantire lavoro e salute.