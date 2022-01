Salvini: Lega al governo a prescindere da Draghi

Noi non abbiamo nessuna Exit Strategy, anzi. Il nostro obiettivo è esattamente l'opposto: rafforzare un Governo in un anno difficile per il Paese. Contiamo che nessuno si tiri indietro a prescindere da chi sarà il Presidente del Consiglio. A prescindere. Ripeto: la scelta secondo me più lineare è che continui a chiamarsi Mario Draghi Presidente del Consiglio perché, ha ben lavorato e contiamo che possa continuare a ben lavorare; però, la nostra proposta vale a prescindere da come si chiami il Presidente del Consiglio.