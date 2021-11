Massima fiducia nel segretario. Il partito è compatto. Matteo Salvini chiude soddisfatto il Federale convocato per chiarire le divergenze con il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. E proprio lui, il ribelle, ha rinnovato la sua fiducia al leader. 50 minuti di discorso per Salvini, che ha ricompattato i vertici del Carroccio attorno ad alcune parole d'ordine, prima fra tutte la lotta per il taglio delle tasse, ma poi la collocazione del partito in Europa. Di fronte a Giorgetti, che nei giorni scorsi aveva auspicato un approdo della Lega nell'area di Centro-Destra moderata, rappresentata dal PPE, Salvini ha ribadito il profilo sovranista e identitario, che vuole imprimere alla sua leadership. Il PPE è subalterno alla sinistra, dice Salvini, impensabile per noi entrarvi, noi vogliamo formare un gruppo conservatore di Centro-Destra, alternativo ai socialisti. Ma come sarebbe andata a finire, si era intuito già prima dell'inizio. "C'è un segretario della Lega che ascolta e poi decide, onori e oneri. Noi siamo alternativi alla sinistra, in Italia e in Europa. La priorità è tagliare le tasse e difendere". Quindi, tutto risolto? Sulla carta si. Poi saranno i fatti a spiegare se le strategie politiche, spesso divergenti, del numero uno e del numero due della Lega, sono stata davvero appianate. Giorgetti si è scusato per il paragone con Bud Spencer, rilasciato nell'intervista a Bruno Vespa, ma rimane dell'idea, di una Lega più governista e slegata da una destra europea non vincente. Posizioni parecchio distanti da quelle del segretario, ma per il momento, anche lui, gli ha confermato la fiducia. Il confronto è sempre positivo, ha ribadito Giorgetti, la Lega è la casa di tutti noi e Salvini ne è il segretario.