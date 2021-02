Non vediamo l'ora di cominciare a lavorare perché l'Italia ha bisogno e merita risposte concrete. Le priorità della Lega non sono i ministeri, sono risolvere i problemi della salute, del lavoro ed il ritorno a una vita normale a scuola, all'università, in palestra al ristorante, in montagna, in città, quindi continuiamo a dire che non mettiamo veti e non abbiamo voglia di litigare con nessuno. Ci fidiamo del professor Draghi.