Questa legge di bilancio per la Lega è importante, perché per la prima volta dopo anni c'è un taglio di tasse importante per tutti i lavoratori, dipendenti e privati, da un minimo di 100 a punte di 600-700 euro di risparmio all'anno per tutti i lavoratori, pensionati e partite IVA compresi, noi chiediamo uno sforzo in più per il taglio delle bollette di luce e gas e per il contrasto alla concorrenza sleale delle multinazionali straniere.