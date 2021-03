Salvini: Mi interessa poco lentezza Ue, Sputnik si può usare

Lo stanno usando a San Marino con risultati brillanti mi sembra di capire, a partire dal personale sanitario, quindi, a me interessano poco i problemi burocratici, le lentezze, i ritardi dipendenti dall'Europa. M'interessa la salute dei miei cittadini, quindi io ritengo che fanno bene quei governi europei, non solo l'Austria, la Danimarca, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, altri ne seguiranno, che si muovono a trecentosessanta gradi. E prima l'agenzia del farmaco europea ad esempio da il suo ok a Johnson&Johnson, un vaccino monodose, one shot, meglio è.